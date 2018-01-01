Çukur'un unutulmaz şarkıları!
Çukur'un akıllara kazınan tüm şarkılarını sizler için derledik.
1) Eypio - Gömün Beni Çukur'a Tıkla İzle
2) Gazapizm - Heyecanı Yok Tıkla İzle
3) Musa Eroğlu - Mihriban Tıkla İzle
4) Kahraman Koçovalı - Odam Kireç Tutmuyor Tıkla İzle
5) Ceylan Ertem - Zalım Tıkla İzle
6) Replikas - Yaş Elli Tıkla İzle
7) Allame - Kısır Döngü Tıkla İzle
8) Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden Tıkla İzle
9) Yavuz Çetin - Yaşamak İstemem Tıkla İzle
10) Vartolu & Sadiş - Ayrılık Hasreti Tıkla İzle
11) Selim Koçovalı - Dinek Dağı / Yağmur Yağdı Yine Bulandı Hava Tıkla İzle
12) Sezen Aksu - Git Tıkla İzle
13) Son Feci Bisiklet - Bu Kız Tıkla İzle
14) Cem Adrian & Gazapizm - Kalbim Çukur'da Tıkla izle
15) No:1 & Melek Mosso - Hiç Işık Yok Tıkla İzle
16) Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun Tıkla İzle
17) Duble Salih / Mican Tıkla İzle!
18) Büklüm büklüm / Emrah Komiser Tıkla İzle!
19) Ceylan Ertem / Gel Sevelim Tıkla İzle!
19) Mehmet Güreli / Kimse Bilmez Tıkla İzle!