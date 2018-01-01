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Çukur'un unutulmaz şarkıları!

Çukur'un akıllara kazınan tüm şarkılarını sizler için derledik.

1 | 20

1) Eypio - Gömün Beni Çukur'a Tıkla İzle

2 | 20

2) Gazapizm - Heyecanı Yok Tıkla İzle

3 | 20

3) Musa Eroğlu - Mihriban Tıkla İzle

4 | 20

4) Kahraman Koçovalı - Odam Kireç Tutmuyor Tıkla İzle

5 | 20

5) Ceylan Ertem - Zalım Tıkla İzle

6 | 20

6) Replikas - Yaş Elli Tıkla İzle

7 | 20

7) Allame - Kısır Döngü Tıkla İzle

8 | 20

8) Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden Tıkla İzle

9 | 20

9) Yavuz Çetin - Yaşamak İstemem Tıkla İzle

10 | 20

10) Vartolu & Sadiş - Ayrılık Hasreti Tıkla İzle

11 | 20

11) Selim Koçovalı - Dinek Dağı / Yağmur Yağdı Yine Bulandı Hava Tıkla İzle

12 | 20

12) Sezen Aksu - Git Tıkla İzle

13 | 20

13) Son Feci Bisiklet - Bu Kız Tıkla İzle

14 | 20

14) Cem Adrian & Gazapizm - Kalbim Çukur'da  Tıkla izle

15 | 20

15) No:1 & Melek Mosso - Hiç Işık Yok Tıkla İzle

16 | 20

16) Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun Tıkla İzle

17 | 20

17) Duble Salih / Mican Tıkla İzle!

18 | 20

18) Büklüm büklüm / Emrah Komiser Tıkla İzle!

19 | 20

19) Ceylan Ertem / Gel Sevelim Tıkla İzle!

20 | 20

19) Mehmet Güreli / Kimse Bilmez Tıkla İzle!

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